Пьяный 20-летний москвич проехал одну станцию в метро на крыше поезда

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро правоохранители задержали 20-летнего жителя столицы, который в состоянии опьянения проехал на крыше поезда от станции «Пушкинская» до станции «Кузнецкий мост». Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские задержали мужчину на станции «Китай-город», после чего выяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
— В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.17 и 20.21 КоАП РФ. Ему назначен штраф, — написала Волк в своем Telegram-канале.
30 октября правоохранители задержали 23-летнего жителя подмосковного города Химки, который на станции «Технопарк» залез на крышу одного из вагонов поезда метро и на ходу прыгнул в Москву-реку, когда состав ехал по Нагатинскому метромосту.
29 октября на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша в Подмосковье обнаружили останки 14-летнего подростка-зацепера, который исчез в середине октября. Его тело некоторое время «ездило» на крыше состава.