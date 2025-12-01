Врач Яранов рассказал, от каких напитков стоит отказаться для здоровья печени

Для здоровья печени рекомендуется отказаться от диетической газировки, так как подобные напитки, вопреки расхожему мнению, не полезны для тех, кто следит за весом и уровнем сахара в крови. Об этом рассказал врач Дмитрий Яранов.
По словам медика, недавнее исследование показало, что люди, которые ежедневно пьют диетические напитки, имеют более высокий риск развития заболеваний печени, чем те, кто предпочитает обычные сладкие газировки. Он объяснил, что искусственные подсластители изменяют метаболизм кишечника и, как следствие, накапливают жир в печени.
— Дайте себе это осознать: искусственный сахар бьет по здоровью сильнее настоящего, — передает слова Яранова таблоид Daily Mail.
Президент США Дональд Трамп заявил, что для американского рынка компания Coca-Cola согласилась вернуть тростниковый сахар в свои продукты и исключить его заменители. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Марины Макиши, какой подсластитель полезнее.
Другие исследования показали, что популярный сахарозаменитель эритрит, который используется в мороженом и во многих других десертах, может негативно влиять на кровеносные сосуды мозга. Насколько может быть опасен эритрит и какие еще угрозы может таить в себе мороженое, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной.