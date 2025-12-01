Врач Яранов рассказал, от каких напитков стоит отказаться для здоровья печени

Другие исследования показали, что популярный сахарозаменитель эритрит, который используется в мороженом и во многих других десертах, может негативно влиять на кровеносные сосуды мозга. Насколько может быть опасен эритрит и какие еще угрозы может таить в себе мороженое, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной.