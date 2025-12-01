В Чернобыле нашли гриб, питающийся радиацией

В чернобыской зоне отчуждения обнаружен гриб, который не только выживает, но и процветает в условиях смертельной радиации. Об этом заявили исследователи, передает «Газета.Ru».
Речь идет о черном грибе Cladosporium sphaerospermum, найденном на стенах разрушенного реактора. Ученые предполагают, что пигмент меланин в его клетках может поглощать энергию ионизирующего излучения, подобно тому, как хлорофилл улавливает солнечный свет.
Эксперименты показали, что под воздействием радиации рост этого гриба не замедляется, а ускоряется. Это противоречит обычной реакции живых организмов, для которых такое излучение разрушительно.
Гриб был впервые обнаружен в конце 1990-х годов внутри энергоблока. Сейчас исследователи рассматривают две основные гипотезы. Согласно первой, гриб использует радиацию как ресурс для жизнедеятельности. По другой версии, это уникальный механизм адаптации, позволяющий выживать в экстремальных условиях.
