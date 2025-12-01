В Саратовской области осенью высадили 1,8 тысячи гектаров новых лесов

В основном высаживали сосны, дубы и белые акации. Практически весь посадочный материал был создан в местных питомниках. На сегодняшний день в регионе действуют 12 подобных учреждений общей площадью 126 гектаров. В этом году там вырастили 11 млн сеянцев. Еще 300 тыс. выращено на территории лесного питомника национального парка «Хвалынский».