В Саратовской области осенью высадили 1,8 тысячи гектаров новых лесов

В основном специалисты укореняли саженцы сосны, дуба и белой акации.

Осенью этого года в Саратовской области высадили 1,8 тыс. гектаров новых лесов в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Всего в этом году лесовосстановление с учетом весенних работ провели на площади 4 тыс. гектаров. Больше всего насаждений появилось в Вольском, Лысогорском, Ровенском, Красноармейском, Екатериновском и Базарно-Карабулакском районах.

В основном высаживали сосны, дубы и белые акации. Практически весь посадочный материал был создан в местных питомниках. На сегодняшний день в регионе действуют 12 подобных учреждений общей площадью 126 гектаров. В этом году там вырастили 11 млн сеянцев. Еще 300 тыс. выращено на территории лесного питомника национального парка «Хвалынский».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.