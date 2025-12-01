Ричмонд
Унесло отбойным течением на глазах у жены: Турист погиб на отдыхе в Таиланде

The Sun: Отдыхавший в Таиланде с женой турист погиб на пляже Пхукета.

Источник: Комсомольская правда

Туриста из Великобритании, отдыхавшего в Таиланде вместе с женой, унесло в море отбойным течением, которое также называют обратным. Об этом сообщило издание The Sun.

Как уточнила газета, трагический случай произошел на одном из пляжей Пхукета. 29 ноября во время купания 37-летний мужчина оказался среди сильных волн, которые утянули несчастного дальше от берега. В какой-то момент путешественник ушел под воду прямо на глазах у жены.

Издание отметило, что в тот день вдали от берега оказались трое туристов. При этом двоих из них местные жители вытащили сразу, а британца не заметили. Позже бездыханное тело выловили отдыхающие. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины.

Как писал сайт KP.RU, в августе жуткая трагедия произошла в Феодосии с 20-летним спортсменом из Симферополя, серебряным призером Спартакиады молодежи России по вольной борьбе Азаматом Яхутловым. Молодой человек был в море не глубоко, стоял в воде по плечи. В какой-то момент его стало уносить отбойным течением. Выплыть из тягуна он не смог.