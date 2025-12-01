Унесло отбойным течением на глазах у жены: Турист погиб на отдыхе в Таиланде

Как писал сайт KP.RU, в августе жуткая трагедия произошла в Феодосии с 20-летним спортсменом из Симферополя, серебряным призером Спартакиады молодежи России по вольной борьбе Азаматом Яхутловым. Молодой человек был в море не глубоко, стоял в воде по плечи. В какой-то момент его стало уносить отбойным течением. Выплыть из тягуна он не смог.