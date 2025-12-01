Дело Долиной дошло до Госдумы — буквально: Депутаты хотят обсудить с артисткой проблемы в сфере недвижимости

Напомним — суд решил, что квартира Долиной за 105 млн рублей все еще принадлежит ей, несмотря на полностью законную продажу Полине Лурье. Лурье приобрела у Долиной недвижимость, но после заключения сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников. Деньги от продажи она и правда передала преступникам. Но суд встал на сторону певицы и отобрал у Лурье квартиру. А деньги вернуть с Долиной не потребовал. В итоге покупатель остался и без квартиры, и без денег.