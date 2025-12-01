Дело Долиной дошло до Госдумы — буквально: Депутаты хотят обсудить с артисткой проблемы в сфере недвижимости

Известную российскую певицу Ларису Долину хотят пригласить в Государственную Думу на волне негатива из-за скандала с продажей квартиры. Там она примет участие в обсуждении проблем, связанных с покупкой и продажей недвижимости на вторичном рынке. Об этом заявил 1 декабря депутат Дмитрий Свищев.
«Приглашены представители страховых организаций, правозащитники и авторитетные блогеры, народная артистка РФ Лариса Долина», — заявил Свищев прессе.
Напомним — суд решил, что квартира Долиной за 105 млн рублей все еще принадлежит ей, несмотря на полностью законную продажу Полине Лурье. Лурье приобрела у Долиной недвижимость, но после заключения сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников. Деньги от продажи она и правда передала преступникам. Но суд встал на сторону певицы и отобрал у Лурье квартиру. А деньги вернуть с Долиной не потребовал. В итоге покупатель остался и без квартиры, и без денег.
ВОЛНА МЕМОВ.
Ситуация абсурдная, и интернет-пользователи активно обсуждают ее. В сети стал популярен ролик, созданный искусственным интеллектом, где «копия» Ларисы Долиной приглашает пенсионеров на «вип-марафон» с обещанием вернуть квартиру бесплатно через суд.
Люди в соцсетях начали флешмоб с видеозаписями, где они используют песню Долиной «Погода в доме». Например, о покупке тура в Таиланд под влиянием мошенников или о растрате денег в баре. За все эти действия шутники просят вернуть деньги по статье 177 ГК РФ, которая позволяет признать сделку недействительной, если человек не осознавал свои действия. Как поступила сама Долина.
ПОСЛЕДСТВИЯ СКАНДАЛА ДЛЯ ДОЛИНОЙ.
После разразившегося скандала певица столкнулась с определенного рода проблемами, но далеко не все они так уж негативны, как может показаться. Например, у нее провалился госконтракт на 11,2 млн рублей на выступления в Южно-Сахалинске. Но 26−27 ноября прошли как по маслу сольный и академический концерты певицы, и были заключены новые договоры на организацию мероприятий.
В соцсетях утверждали, будто бы люди возвращают билеты и не хотят ходить на концерты Долиной, но на 2 декабря в Хабаровске запланирован аншлаговый концерт, заполненность зала которого 70−80%. При этом Долина участвует в спектакле Театра на Таганке и в новогодних телесъемках. Ее средний гонорар за концерт в декабре — 3,5 млн руб.
11 декабря выходит музыкальная комедия «Невероятные приключения Шурика», где Долина играет отрицательного персонажа. В новогоднюю ночь она выступит в традиционном «Огоньке» и «Песне года», а также в концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Так что дела у артистки идут неплохо, несмотря на скандал.