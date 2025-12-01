Американский фокусник вживил себе в руку чип и забыл от него пароль

В США фокусник и молекулярный биолог Цзы Тенг Ван навсегда потерял доступ к микрочипу, имплантированному в его собственную ладонь, из-за того, что он забыл пароль к нему. Об этом сообщил портал IThome.
Ван вживил себе под кожу радиочастотный идентификационный чип между большим и указательным пальцами несколько лет назад. Ученый планировал превратить руку в магический реквизит. При контакте со смартфоном зрителя, оборудованным NFC-модулем, чип должен был запустить предустановленный цифровой фокус.
В результате зрители редко понимали, как активировать чтение меток на своих телефонах, а сам процесс поиска «волшебной точки» для соприкосновения выглядел неуклюже и разрушал «магию». Позднее Ван признал, что обращенная к публике просьба «приложить телефон к ладони» не давала нужного эффекта, передает портал.
22 апреля стало известно, что врачи Третьей народной больницы китайского города Фуян вживили 40-летнему пациенту специальный «чип трезвости» — набор лекарственных гранул для борьбы с зависимостью от алкоголя. После внедрения из них выделяется вещество, которое снижает психологическую тягу к спиртному и уменьшает вероятность срыва.