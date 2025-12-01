Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Гаглошвили: уровень давления может указать на болезни сердца

Одним из главных маркеров риска появления проблем с сердечно-сосудистой системой является повышенное артериальное давление.

Источник: Аргументы и факты

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-кардиолог и геронтолог Тамаз Гаглошвили.

По его словам, главными маркерами риска появления проблем с сердечно-сосудистой системой являются повышенное артериальное давление и высокий уровень вредного холестерина. Врач также отметил, что ожирение является значимым фактором.

Гаглошвили указал на наблюдаемую в мире эпидемию ожирения и сахарного диабета. Он добавил, что малоподвижный образ жизни в сочетании с вредными привычками также ведет к ранней смерти, и игнорирование этих факторов приводит к тому, что каждый третий мужчина не доживает до 60 лет.

Ранее врач Валерия Бонадыкова заявила, что на проблемы с сердцем может указывать боль в шее и челюсти.