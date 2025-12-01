Врач Гаглошвили: уровень давления может указать на болезни сердца

Гаглошвили указал на наблюдаемую в мире эпидемию ожирения и сахарного диабета. Он добавил, что малоподвижный образ жизни в сочетании с вредными привычками также ведет к ранней смерти, и игнорирование этих факторов приводит к тому, что каждый третий мужчина не доживает до 60 лет.