Врач Гаглошвили: уровень давления может указать на болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-кардиолог и геронтолог Тамаз Гаглошвили.
По его словам, главными маркерами риска появления проблем с сердечно-сосудистой системой являются повышенное артериальное давление и высокий уровень вредного холестерина. Врач также отметил, что ожирение является значимым фактором.
Гаглошвили указал на наблюдаемую в мире эпидемию ожирения и сахарного диабета. Он добавил, что малоподвижный образ жизни в сочетании с вредными привычками также ведет к ранней смерти, и игнорирование этих факторов приводит к тому, что каждый третий мужчина не доживает до 60 лет.
Ранее врач Валерия Бонадыкова заявила, что на проблемы с сердцем может указывать боль в шее и челюсти.