В Дании начали строить завод по производству ракетного топлива для Украины

Церемония закладки фундамента прошла в городе Войенс.

Источник: Аргументы и факты

В датском городе Войенс состоялась церемония закладки фундамента нового завода по производству твёрдого ракетного топлива для Украины. В мероприятии приняли участие министр бизнеса и промышленности Дании Мортен Бедсков, бургомистр коммуны Хадерслев Мадс Скау и новый директор украинской компании Fire Point в Дании Вячеслав Бондарчук. Об этом сообщили в пресс-релизе датского министерства бизнеса и промышленности.

Подчёркивается, что строительство завода «открывает путь украинскому предприятию к производству твёрдого ракетного топлива — ключевого компонента обороноспособности страны».

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что закладка первого камня обеспечивает стратегически важное производство, которое будет служить как украинским, так и датским интересам.

Ранее Копенгаген выделил новый пакет военной помощи для Киеву в размере 220 млн долларов.