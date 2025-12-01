В Дании начали строить завод по производству ракетного топлива для Украины

В датском городе Войенс состоялась церемония закладки фундамента нового завода по производству твёрдого ракетного топлива для Украины. В мероприятии приняли участие министр бизнеса и промышленности Дании Мортен Бедсков, бургомистр коммуны Хадерслев Мадс Скау и новый директор украинской компании Fire Point в Дании Вячеслав Бондарчук. Об этом сообщили в пресс-релизе датского министерства бизнеса и промышленности.