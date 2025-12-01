Названы дата и место похорон олимпийской чемпионки Петрусевой

Олимпийскую чемпионку 1980 года по конькобежному спорту Наталью Петрусеву похоронят 2 декабря на Ершовском кладбище в подмосковном Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.
Гражданская панихида пройдет в прощальном зале Центральной клинической больницы, а отпевание — в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.
— Светлая память о Наталии Петрусевой останется в сердцах всех поклонников спорта, коллег и друзей. Мы будем помнить ее талант, целеустремленность и высокие спортивные победы, — передает официальный сайт организации.
Петрусева ушла из жизни в возрасте 70 лет. Тело спортсменки было обнаружено на улице ее соседями. На Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде она завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров и бронзовую на 500 метрах. На Олимпиаде 1984 года в Сараеве она добавила в свою копилку еще две бронзовые медали: на дистанциях 1000 и 1500 метров.
Кроме того, Петрусева является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратным призером мировых чемпионатов, двукратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР. В течение своей карьеры она установила 10 мировых рекордов. При этом именно Петрусева готовила сборную к Олимпийским играм 2002 года.