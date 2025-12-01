Названы дата и место похорон олимпийской чемпионки Петрусевой

Петрусева ушла из жизни в возрасте 70 лет. Тело спортсменки было обнаружено на улице ее соседями. На Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде она завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров и бронзовую на 500 метрах. На Олимпиаде 1984 года в Сараеве она добавила в свою копилку еще две бронзовые медали: на дистанциях 1000 и 1500 метров.