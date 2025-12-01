В МИД Бельгии призвали отказаться от экспроприации российских активов

В Министерстве иностранных дел Бельгии призвали отказаться от экспроприации российских активов в целях финансирования Киева. Как заявил глава ведомства Максим Прево, для этого можно использовать «классический общеевропейский займ».
«Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь — это классический общеевропейский займ», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Прево назвал экспроприацию российских активов авантюрой. Она не предусматривает юридической безопасности и устранения финансовых рисков для европейских стран, сказал чиновник.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истинным актом воровства возможное использование Бельгией активов России. Дипломат подчеркнула, что Москва будет наблюдать за происходящим, тщательно изучая вопрос возможного изъятия российских средств.