Белорусская фигуристка Сафонова приняла приглашение выступить на ОИ-2026

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии в феврале.

Источник: Аргументы и факты

Фигуристка из Белоруссии Виктория Сафонова приняла приглашение на участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

Виктория Сафонова заняла четвертое место на квалификационном турнире в Китае и отобралась на Олимпийские игры. После этого она должна была дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

Сейчас Виктории Сафоновой 22 года. Она является единственной белорусской фигуристкой, которая получила право участвовать в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены в шорт-треке получили право на две лицензии для участия в Олимпийских играх 2026 года по результатам отборочных соревнований Мирового тура.