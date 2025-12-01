Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николай Цискаридзе: Человек, для которого балет — это жизнь и высшая математика души

В интервью Николай Цискаридзе с глубоким пониманием говорит о балете, раскрывая его как сложный мир — будь то поиск мотивации для роли или нюансы педагогики. Он спокойно разбирает стереотип о самовлюблённом артисте, объясняя, что его главный и самый строгий критик — он сам. Цискаридзе также отмечает, что в диалоге с учениками порой и сам узнаёт что-то новое. Беседа подтверждает: для Николая Цискаридзе сцена и работа с молодыми танцовщиками — не просто профессия, а призвание, требующее постоянной внутренней работы.

8

В интервью Николай Цискаридзе с глубоким пониманием говорит о балете, раскрывая его как сложный мир — будь то поиск мотивации для роли или нюансы педагогики.

Он спокойно разбирает стереотип о самовлюблённом артисте, объясняя, что его главный и самый строгий критик — он сам. Цискаридзе также отмечает, что в диалоге с учениками порой и сам узнаёт что-то новое.

Беседа подтверждает: для Николая Цискаридзе сцена и работа с молодыми танцовщиками — не просто профессия, а призвание, требующее постоянной внутренней работы.