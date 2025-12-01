«Рольф»: Автомобили Porsche в России могут дистанционно блокировать

Причиной проблем с автомобилями марки Porsche в России стала блокировка штатной сигнализации через спутник: любую машину могут заблокировать. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе компании «Рольф».
— Наши специалисты выяснили, что проблема — в блокировке штатной сигнализации через спутник. Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС (двигателя внутреннего сгорания — прим. «ВМ»). Любой автомобиль может быть заблокирован, — говорится в сообщении.
По данным представителей компании, на данный момент обойти блокировку можно только с помощью перезагрузки блока штатной сигнализации с его разбором. В компании сейчас изучают возможность разблокировки другими способами.
В «Рольфе» также указали на наличие вероятности того, что такую блокировку могли совершить сознательно, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что владельцы автомобилей Porsche из Москвы, Краснодара и других российских городов сообщили, что их машины перестали заводиться. Дилеры сообщили, что сбой произошел из-за «проблем со связью».