ФРГ вернула Польше 73 документа времен Тевтонского ордена

Германия вернула Польше 73 документа, которые датируются периодом с 1215 по 1466 год, сообщила пресс-служба госминистра по вопросам культуры и СМИ ФРГ Вольфрама Ваймера.
В числе исторических документов — оригинальные папские грамоты, а также бумаги, связанные с дипломатическими усилиями и военными конфликтами между Тевтонским орденом и Польшей, рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что до Второй мировой войны они хранились в одном из архивов в Варшаве, а во время оккупации Польши нацисты вывезли их на территорию Германии. Позднее их включили в собрание тайного госархива Прусского культурного наследия.
Также страны условились передать польской стороне части головы Святого Иакова Старшего, фрагмент которой, предположительно, вывезли из замка Мариенбург, расположенного неподалеку от Гданьска, в 1950-е годы, говорится в сообщении.
Передача документов состоялась во время 17-х германо-польских межправительственных консультаций, которые 1 декабря проходят в Берлине.
Напомним, ранее Министерство культуры и национального наследия Польши потребовало от ФРГ отменить торги по продаже вещей, связанных с Холокостом. Торги в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия должны были начаться 17 ноября в городе Нойс. Власти ФРГ отменили аукцион.