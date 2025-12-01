«Коллеги хайпуют»: Пригожин высказался о выступивших против Долиной артистах

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил удивление словам коллег о ситуации с певицей Ларисой Долиной. Он полагает, что некоторые артисты используют скандал с ее квартирой ради хайпа. Об этом Пригожин заявил РИА Новости.
«Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», — сказал продюсер.
Пригожин считает, что самой Долиной стоило бы публично прокомментировать произошедшее. Он подчеркнул, что молчание лишь усугубляет проблему и приводит к предложениям об отмене концертов.
Продюсер обратил внимание, что решение по возникшей проблеме принимает суд, а не сама артистка. Пригожин отметил, что при этом ни покупатель, ни продавец квартиры не должны пострадать.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуме предложили меры против мошеннических схем на фоне ситуации с Долиной. Концепция такова: пожилые продавцы квартир после получения денег через суд возвращают жилье, а покупатели теряют квартиры и продолжают выплачивать ипотеку.
