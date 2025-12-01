Такого теплого начала зимы в Молдове не было 40 лет: Синоптики обещают до +10 градусов и солнце

Такого тёплого начала зимы в Молдове не было последние 40 лет: синоптики обещают на 2 декабря до +10 °C и солнечную, почти весеннюю погоду, которая выбивается из привычных для этого времени года показателей.
Вместо стандартных для декабря +2…+3 °C днём и лёгкого минуса ночью страна проснётся в мягком тепле, без снега и без традиционной сырости, а Кишинёв и юг республики могут ощутить настоящую «осеннюю передышку» среди календарной зимы.
Такой температурный скачок метеорологи называют аномальным — зимний сезон фактически стартует с золотой осени, с удобной для прогулок погодой, чистыми тротуарами и редким для начала декабря солнечным небом. Несмотря на радость горожан, специалисты предупреждают: эта погодная «щедрость» долговечной не будет, и уже вскоре зимние холода могут напомнить о себе.
Впрочем, смотрите сами.
Погода в Молдове на ближайшие несколько дней.