Такого теплого начала зимы в Молдове не было 40 лет: Синоптики обещают до +10 градусов и солнце

Такой температурный скачок метеорологи называют аномальным — зимний сезон фактически стартует с золотой осени, с удобной для прогулок погодой, чистыми тротуарами и редким для начала декабря солнечным небом. Несмотря на радость горожан, специалисты предупреждают: эта погодная «щедрость» долговечной не будет, и уже вскоре зимние холода могут напомнить о себе.