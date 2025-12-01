Ричмонд
В начале зимы в Кургане установлен температурный рекорд

В Кургане установлен новый температурный рекорд для начала зимы. Столбики термометров поднялись выше четырех градусов тепла. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Теплая погода пришла в Курган.

«Первого декабря температура в городе повысилась до +4,1 градуса. Этот показатель стал новым абсолютным максимумом для этой даты. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2009 году и составляло +3,1 градуса», — отмечается в канале.

Ранее сообщалось, что среднесезонная температура воздуха в Курганской области предстоящей зимой окажется выше климатической нормы. Ожидается, что теплых дней будет значительно больше, чем морозных, а количество осадков сохранится в привычных пределах.