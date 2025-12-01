Ричмонд
Проклова допустила, что её сын может быть жив

Актриса рассказала, что спустя годы иногда думает о возможной подмене ребёнка после его смерти.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила, что допускает возможность того, что её новорождённый сын мог выжить. Об этом она рассказала в программе «Пусть говорят», опубликованной на сайте «Первого канала».

Во время передачи бывший супруг актрисы Андрей Тришин сообщил, что до сих пор сомневается в обстоятельствах произошедшего. «Когда думаю об этом, рассуждаю… А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были», — сказал он.

Проклова призналась, что удивлена тем, что Тришин решил впервые открыто говорить об этом. Она отметила, что сама тоже допускала подобные мысли.

«Особенно, когда читаю статьи и слышу разговоры, как подменяют детей, обманывают родителей. Главное, чтобы он рос в хорошей семье, если выжил», — добавила актриса.

Ранее сообщалось, что в Сочи мать пыталась собрать деньги на похороны живого сына.