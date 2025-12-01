Ричмонд
Уголовное дело за съемки атак БПЛА возбудили в Ростовской области

Ростовчанин попал под внимание правоохранителей после съемки и публикаций видео в сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за съемки атак БПЛА. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

Уголовное дело было возбуждено в отношении ростовчанина — администратора одного из телеграм-каналов. Решение приняли после пяти случаев фиксации воздушных атак и публикаций этих материалов в сети.

Добавим, также административные протоколы оформили в отношении еще троих нарушителей. Штрафы составили 3 тысячи рублей. Кроме того, выявили одного человека, опубликовавшего видео недавней воздушной атаки на Таганрог.

— Работа поставлена на особый контроль. Санкции за нарушения серьезные, а в случае комментариев негативного характера может формироваться состав более тяжкого преступления, — подчеркнул начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

Напомним, ранее в регионе был утвержден указ, запрещающий фото- и видеосъемку работы ПВО, воздушных атак и их последствий, а также публикацию подобной информации в Интернете.

