Уголовное дело за съемки атак БПЛА возбудили в Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за съемки атак БПЛА. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.
Уголовное дело было возбуждено в отношении ростовчанина — администратора одного из телеграм-каналов. Решение приняли после пяти случаев фиксации воздушных атак и публикаций этих материалов в сети.
Добавим, также административные протоколы оформили в отношении еще троих нарушителей. Штрафы составили 3 тысячи рублей. Кроме того, выявили одного человека, опубликовавшего видео недавней воздушной атаки на Таганрог.
— Работа поставлена на особый контроль. Санкции за нарушения серьезные, а в случае комментариев негативного характера может формироваться состав более тяжкого преступления, — подчеркнул начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
Напомним, ранее в регионе был утвержден указ, запрещающий фото- и видеосъемку работы ПВО, воздушных атак и их последствий, а также публикацию подобной информации в Интернете.
