Эрмитаж рискует лишиться экспонатов Древнего Египта

«В Египте открыт большой музей, и — один из главных результатов этого — требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира. С Египтом сейчас надо быть очень осторожными», — сообщил Пиотровский в ходе интернет-встречи с пользователями в соцсети «ВКонтакте».