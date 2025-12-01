Эрмитаж рискует лишиться экспонатов Древнего Египта

Власти Египта пытаются вернуть артефакты фараонов обратно на родину.
Древнеегипетская коллекция Эрмитажа рискует быть затребована для возвращения на родину властями современного Египта. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
«В Египте открыт большой музей, и — один из главных результатов этого — требование египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира. С Египтом сейчас надо быть очень осторожными», — сообщил Пиотровский в ходе интернет-встречи с пользователями в соцсети «ВКонтакте».
По словам директора Эрмитажа, с подобным требованием рискует столкнуться каждый музей в мире, который обладает египетскими артефактами. Учреждениям придется бороться юридически за право сохранить экспозицию у себя вместо отправки на родину.
В последние годы власти Египта предпринимают активные усилия по возвращению в страну древних артефактов, которые были вывезены в эпоху колониализма. В 2022 году экс-министр туризма Египта и известный археолог Захи Хавас запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак.