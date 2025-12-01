Ричмонд
Суд на Украине заочно арестовал Миндича

Суд на Украине заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для фигуранта громкого коррупционного дела Тимура Миндича, известного как соратник Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, 10 ноября, у Тимура Миндича, которого называли «кошельком» главы киевского режима, прошли обыски, а 22 ноября он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия Владимира Зеленского в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. При этом сам украинский лидер отправился в европейское турне, несмотря на разгар антикоррупционных расследований.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
