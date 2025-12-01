Суд на Украине заочно арестовал Миндича

«Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике», — говорится в сообщении телеканала.
Напомним, 10 ноября, у Тимура Миндича, которого называли «кошельком» главы киевского режима, прошли обыски, а 22 ноября он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия Владимира Зеленского в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. При этом сам украинский лидер отправился в европейское турне, несмотря на разгар антикоррупционных расследований.
