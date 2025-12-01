Пригожин возмутился критике Долиной от других артистов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, в понедельник, 1 декабря, заявил, что поражен, что на ситуации с эстрадной певицей Ларисой Долиной ловят «хайп» и ее коллеги певицы. Так он прокомментировал флешмоб, направленный против исполнительницы.
Пригожин назвал «перебором» те оскорбления, которые получает Долина в связи с ситуацией, и выразил мнение, что певице стоит публично высказаться о происходящем.
— Я бы на месте Ларисы Александровны вышел в люди и объяснил ситуацию в присутствии адвоката, от молчания и возникает такая проблема. Когда люди предлагают ее концерты отменять, они должны задуматься, сколько человек от этого пострадает, — подчеркнул продюсер.
Он пояснил, что из-за отмены выступлений Долиной их организаторы, которые не виноваты в этой ситуации, станут банкротами. Также Пригожин отметил, что решение в этом случае принимает не лично артистка, а суд, передает РИА Новости.
В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лариса Долина должна «проявить мужество» и отдать деньги за скандальную квартиру ее покупательнице Полине Лурье. Критик отметил, что в этой ситуации «другого выхода быть не может», подчеркнув, что Долина — «не бедная женщина».
Схема, с помощью которой артистка смогла отсудить себе квартиру, получила название «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».