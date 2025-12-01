Ричмонд
Два телеканала прекратили вещание в Беларуси с 1 декабря

«Белтелеком» сказал про два телеканала, которые перестали вещать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Два телеканала прекратили вещание в Беларуси с 1 декабря 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе предприятия «Белтелеком».

В организации уточнили, что прекратилась трансляция двух тестовых телеканалов: Mezzo LiveHD TV (88-я кнопка), а также Mezzo TV (90-я кнопка). Они прекратили транслироваться в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

