Два телеканала прекратили вещание в Беларуси с 1 декабря 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе предприятия «Белтелеком».
В организации уточнили, что прекратилась трансляция двух тестовых телеканалов: Mezzo LiveHD TV (88-я кнопка), а также Mezzo TV (90-я кнопка). Они прекратили транслироваться в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.
