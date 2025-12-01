«Чтобы каждый смог рассказать миру о себе». Инклюзивная выставка «Краски говорят» открылась в Минске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивная выставка «Краски говорят» начала работу в галерее «Университет культуры», передает корреспондент БЕЛТА.
Проект «Сильные духом» — инициатива, рожденная из любви к жизни и веры в исцеляющую силу искусства. В рамках проекта дети с особенностями психофизического развития вместе со знаменитыми художниками пишут картины — настоящие произведения искусства. Проект стал символом надежды для воспитанников всех детских социальных пансионатов страны. По словам министра труда и социальной защиты Наталии Павлюченко, детских социальных пансионатов сегодня девять по стране, в них проживают около 1,5 тыс. ребят.
«Первая идея поучаствовать в проекте и написать картину вместе с детьми была воспринята очень трогательно и одновременно очень волнительно. Однозначно хочу сказать, что все получилось: видя, как вовлеклись в процесс дети, как рождаются эти произведения. И было понятно, что мы делаем все правильно. Каждый из участников пытался раскрыть себя, показать, что у него на душе, какой непростой путь он проходит. Этот проект отражает инклюзию нашего общества, где раскрывается наше милосердие, эмпатия», — отметила она.
На выставке будут представлены 48 картин, среди которых 39 картин детей с особенностями развития и 9 работ взрослых — знаменитых людей, присоединившихся к проекту «Сильные духом». Экспозиция открылась в преддверии Международного дня инвалидов и является очередным этапом международного гуманитарно-благотворительного проекта «Сильные духом», реализуемого Белорусским фондом мира совместно с Российским фондом мира при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
«Когда мы начинали этот проект, то верили: искусство способно исцелять, а любовь стирает любые границы. Сейчас, глядя на эти картины, мы убедились, что наша вера обрела краски. За каждым холстом своя история, история ребенка, которая порой начиналась с серьезных испытаний. Но душа каждого из них наполнена невероятным светом, они благодарны за каждый миг этой жизни. Мы, взрослые, часто забываем радоваться каждому дню. Нам удалось доказать нашим маленьким друзьям, что они могут стать знаменитыми художниками. У них это получилось, нужно было только помочь», — рассказал председатель Белорусского фонда мира Максим Мисько.
Директор галереи «Университет культуры» Марина Татаревич рассказала, что для сотрудников пространства презентация инклюзивного творчества — одно из приоритетных направлений деятельности. «Искренне убеждены, что искусство способно объединять людей и делает нас добрее. Наше пространство на протяжении многих лет открыто для того, чтобы каждый через творчество был услышан», — подчеркнула она.
В рамках проекта был создан отдельный канал в мессенджере, где собраны истории участников проекта и того, как создавались работы. С ними может ознакомиться любой желающий. Одна из участниц присутствовала на открытии экспозиции и выразила огромную благодарность стране, которая помогает реализоваться, и фонду, который дал шанс показать способности миру. Девушка мечтает создать выставку, которую своим присутствием осчастливят картины детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В открытии экспозиции принял участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, который неоднократно поддерживал инициативы Белорусского фонда мира. «В самом названии “Сильные духом” обозначены те глубинные смыслы, которые объединили людей вокруг и самого конкурса, и выставки. Очень непросто собрать людей вокруг того, чтобы писать картины, видеть красоту мира и изложить ее в необычном формате, но который, оказывается, доступен всем. Для этого требуется настойчивость, терпение, сила духа и тем, кто писал картины, и тем, кто руководил процессом. Каждый человек, который будет знакомиться с выставкой, будет стремиться к тому, чтобы быть сильным духом, чтобы те таланты, которые даны человеку свыше, он раскрывал, обращаясь к Богу. Любой из нас получает силу свыше как отклик на его стремление, молитву, совместную помощь тех, кто рядом переживает за него», — сказал владыка.
Экспозиция продолжит работу по 14 декабря. -0-
Фото Татьяны Матусевич.