«Чтобы каждый смог рассказать миру о себе». Инклюзивная выставка «Краски говорят» открылась в Минске

В открытии экспозиции принял участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, который неоднократно поддерживал инициативы Белорусского фонда мира. «В самом названии “Сильные духом” обозначены те глубинные смыслы, которые объединили людей вокруг и самого конкурса, и выставки. Очень непросто собрать людей вокруг того, чтобы писать картины, видеть красоту мира и изложить ее в необычном формате, но который, оказывается, доступен всем. Для этого требуется настойчивость, терпение, сила духа и тем, кто писал картины, и тем, кто руководил процессом. Каждый человек, который будет знакомиться с выставкой, будет стремиться к тому, чтобы быть сильным духом, чтобы те таланты, которые даны человеку свыше, он раскрывал, обращаясь к Богу. Любой из нас получает силу свыше как отклик на его стремление, молитву, совместную помощь тех, кто рядом переживает за него», — сказал владыка.