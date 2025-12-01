В Мариуполе поймали бойца «Азова»*, который прятался почти 3 года

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике установили и задержали военнослужащего ВСУ в Мариуполе. Военнослужащий ВСУ после начала СВО с сослуживцами сразу же попал в подчинение к неонацистам из полка “Азов”*, — сообщили в ведомстве.
А ранее ФСБ предотвратила убийство российского чиновника. Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.