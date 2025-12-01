Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мариуполе поймали бойца «Азова»*, который прятался почти 3 года

В Мариуполе силовики поймали боевика, служившего в запрещённой в России террористической группировке «Азов»*. Как сообщили в МВД ДНР, задержанный ранее был военнослужащим ВСУ, но с началом СВО перешёл под командование неонацистов из этого полка.

Источник: Life.ru

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике установили и задержали военнослужащего ВСУ в Мариуполе. Военнослужащий ВСУ после начала СВО с сослуживцами сразу же попал в подчинение к неонацистам из полка “Азов”*, — сообщили в ведомстве.

А ранее ФСБ предотвратила убийство российского чиновника. Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.