Жительница США клонировала свою собаку и пожалела об этом

Жительница США потратила 50 тысяч долларов на клонирование собаки.

Источник: Аргументы и факты

Жительница США Венесса Джонсон клонировала свою умершую собаку по кличке Оливер, но пожалела об этом, пишет People.

По словам Венессы Джонсон, она не могла работать, есть и спать после смерти питомца. В определенный момент женщина нашла информацию о клонировании домашних животных.

«Тогда мысль о том, чтобы частичка Оливера продолжала жить, показалась мне спасительным кругом», — рассказала жительница США.

Для того чтобы клонировать ши-тцу она потратила 50 тысяч долларов.

«Сейчас, почти 11 месяцев спустя, с более ясным умом, я понимаю, что это не Оливер вернулся ко мне. Это часть его, но это не он сам», — призналась Венесса Джонсон.

Она также рассказала, что, когда привезла щенка по кличке Олли домой, то испытала противоречивые чувства. По словам Венессы Джонсон, она находилась в состоянии глубокой печали в момент принятия решения о клонировании. Женщина добавила, что, вероятно, сейчас бы лучше забрала собаку из приюта.

Ранее обладатель семи титулов Супербоула Том Брэди заявил, что его собаку клонировали с использованием инновационной технологии.