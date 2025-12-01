Жительница США клонировала свою собаку и пожалела об этом

Жительница США Венесса Джонсон клонировала свою умершую собаку по кличке Оливер, но пожалела об этом, пишет People.
По словам Венессы Джонсон, она не могла работать, есть и спать после смерти питомца. В определенный момент женщина нашла информацию о клонировании домашних животных.
«Тогда мысль о том, чтобы частичка Оливера продолжала жить, показалась мне спасительным кругом», — рассказала жительница США.
Для того чтобы клонировать ши-тцу она потратила 50 тысяч долларов.
«Сейчас, почти 11 месяцев спустя, с более ясным умом, я понимаю, что это не Оливер вернулся ко мне. Это часть его, но это не он сам», — призналась Венесса Джонсон.
Она также рассказала, что, когда привезла щенка по кличке Олли домой, то испытала противоречивые чувства. По словам Венессы Джонсон, она находилась в состоянии глубокой печали в момент принятия решения о клонировании. Женщина добавила, что, вероятно, сейчас бы лучше забрала собаку из приюта.
