Посадили друг напротив друга и резали: появились подробности убийства Новаков

Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин заманили криптомошенника Романа Новака и его супругу Анну на встречу в городе Хатта под предлогом переговоров с инвестором, после чего убили пару. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил телеканал 78 со ссылкой на осведомленный источник.
В Хатте «для переговоров» Новаков встретил сообщник убийц, после чего они сели к нему в автомобиль марки Range Rover и их привезли на виллу, где их ждали Шахт, Шарыпов и Далекин.
— Там на супругов напали: их резали ножами, посадив друг напротив друга, чтобы они смотрели, как умирают. После расправы их тела расчленили топорами, — говорится в публикации.
После этого убийцы сообщили заказчику о завершенной работе и получили обещанное вознаграждение, передает Telegram-канал.
По данным журналистов, супруги перестали выходить на связь с семьей в октябре. После 4 октября сигналы их смартфонов зафиксировали в городе Хатта и в Омане.
7 ноября в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях правоохранители задержали восьмерых участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве Новака и его жены в ОАЭ.
1 декабря СМИ сообщили, что арабские полицейские смогли найти останки Романа Новака и его жены: они были залиты в бетон.