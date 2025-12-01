Посадили друг напротив друга и резали: появились подробности убийства Новаков

Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин заманили криптомошенника Романа Новака и его супругу Анну на встречу в городе Хатта под предлогом переговоров с инвестором, после чего убили пару. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил телеканал 78 со ссылкой на осведомленный источник.