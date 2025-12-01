Пригожин заступился за Ларису Долину на фоне скандала с мошенничеством

«Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», — сказал Пригожин в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что считает недопустимым переход на личности, когда спор касается гражданско-правовых отношений и должен решаться в установленном порядке.