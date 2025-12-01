Пригожин заступился за Ларису Долину на фоне скандала с мошенничеством

Пригожин призвал Долину публично объяснить ситуацию.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его поражает, как на истории с квартирными спорами вокруг певицы Ларисы Долиной пытаются заработать популярность даже ее коллеги по сцене. По словам продюсера, обсуждение ситуации вышло за рамки юридического конфликта и превратилось в кампанию с личными оскорблениями в адрес артистки.
«Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», — сказал Пригожин в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что считает недопустимым переход на личности, когда спор касается гражданско-правовых отношений и должен решаться в установленном порядке.
Пригожин полагает, что затянувшееся молчание Ларисы Долиной только подогревает негатив в обществе. По его мнению, артистке стоит лично и открыто разъяснить свою позицию по спору вокруг недвижимости, сделав это публично и в сопровождении юриста. Продюсер уверен, что четкое изложение обстоятельств сделки и хода судебного разбирательства могло бы снизить градус обсуждения и снять часть претензий.
Отдельно продюсер обратил внимание на то, что ключевые решения в подобных спорах принимает не сторона конфликта, а суд. Он отметил, что закон в равной степени должен защищать и покупателя, и продавца жилья, а переносить всю ответственность на конкретного участника сделки, в том числе на Долину, некорректно.
История с участием Ларисы Долиной обсуждается на фоне участившихся в России случаев, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье, заявляя, что стали жертвами мошенников. В соцсетях такая схема получила неофициальное название «схема Долиной». В ряде дел суды признают подобные сделки недействительными и возвращают квартиры прежним собственникам, из-за чего покупатели остаются и без жилья, и без средств. На этой почве в интернете и запустили флешмоб с критикой в адрес певицы.