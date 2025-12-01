ИКИ РАН: энергия для супервзрыва копится на Солнце

На Солнце рискует произойти значительная вспышка.
Самый крупный в 2025 году комплекс солнечных пятен сформировался на обращенной к Земле стороне Солнца и может накапливать энергию для мощнейшей вспышки. Об этом 1 декабря сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН со ссылкой на собственные наблюдения. По данным ученых, аномально крупная структура появилась в южном полушарии светила и сейчас находится в зоне, откуда ее влияние потенциально может быть направлено на Землю.
«Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году. Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1,6 тысячи единиц», — говорится в сообщении в telegram-канале лаборатории. Специалисты подчеркнули, что при таких размерах магнитные поля в области пятен могут хранить значительные запасы энергии, которые при разряде вызывают сильные вспышки и выбросы плазмы.
В лаборатории уточнили, что новый комплекс уже превзошел предыдущий максимум 2025 года: в мае крупнейшая группа имела площадь около 1,2 тысячи единиц. Текущие значения составляют примерно 60% от рекордных показателей 21-го века, когда площадь отдельных групп доходила до 2,8 тысячи единиц. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которое систематизирует солнечные активные области, разделили массивную структуру на три группы с номерами 4296, 4294 и 4298.
Ученые отметили, что при этом в самом крупном комплексе до сих пор не фиксируют значимых вспышек и выбросов, что они назвали «загадочным молчанием» области. Для сравнения, другая группа пятен — 4274, недавно переименованная в 4299, — уже произвела новую вспышку класса X, хотя ее официальная площадь составляет всего около 100 единиц. В лаборатории допустили, что в гигантском комплексе на юге Солнца может идти скрытое накопление энергии, способной привести к «супервзрыву», если магнитные конфигурации станут нестабильными.