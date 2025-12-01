ИКИ РАН: энергия для супервзрыва копится на Солнце

Ученые отметили, что при этом в самом крупном комплексе до сих пор не фиксируют значимых вспышек и выбросов, что они назвали «загадочным молчанием» области. Для сравнения, другая группа пятен — 4274, недавно переименованная в 4299, — уже произвела новую вспышку класса X, хотя ее официальная площадь составляет всего около 100 единиц. В лаборатории допустили, что в гигантском комплексе на юге Солнца может идти скрытое накопление энергии, способной привести к «супервзрыву», если магнитные конфигурации станут нестабильными.