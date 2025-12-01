Рилсы оказались убийственно опасными для мозга — как наркотики

Учёные доказали, что короткие видео истощают нервную систему, приводят к развитию депрессии и появлению панических атак, а также способны вызвать дикую паранойю. Человек впадет в зависимость и не может отказаться от просмотра рилсов. При этом мозг теряет способность концентрироваться на какой-то одной теме и глубоко её изучать. Негативное воздействие таких видео сопоставимо с употреблением наркотиков. Исследователи призвали откладывать телефон во время своих выходных дней и без необходимости не браться за гаджет.