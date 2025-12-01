Ричмонд
Рилсы оказались убийственно опасными для мозга — как наркотики

Короткие видеоролики, так называемые рилсы, способны разрушить мозговую деятельность и привести к проблемам с психикой, точно так же, как и наркотики. Об этом сообщает американский исследовательский центр National Center for Biotechnology Information.

Источник: Life.ru

«Бесконечная прокрутка видеороликов вызывает зависимость и негативные последствия для здоровья. Данные выводы закладывают важную основу для будущих исследований, направленных на изучение малоизученных фактов», — говорится в тексте.

Учёные доказали, что короткие видео истощают нервную систему, приводят к развитию депрессии и появлению панических атак, а также способны вызвать дикую паранойю. Человек впадет в зависимость и не может отказаться от просмотра рилсов. При этом мозг теряет способность концентрироваться на какой-то одной теме и глубоко её изучать. Негативное воздействие таких видео сопоставимо с употреблением наркотиков. Исследователи призвали откладывать телефон во время своих выходных дней и без необходимости не браться за гаджет.

Ранее психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин сообщил, что интернет-зависимость признана полноценным психическим расстройством в международной классификации болезней. По его словам, это нарушение приравнивается к алкогольной и наркотической зависимости. В России применяются два основных метода лечения: психотерапия без медикаментов и психофармакотерапия с назначением антидепрессантов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.