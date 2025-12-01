Учёные допустили супервспышку из-за крупнейших пятен на Солнце

На видимой с Земли стороне Солнца сформировался крупнейший в 2025 году комплекс солнечных пятен, суммарная площадь которого достигает 1,6 тыс. единиц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там отмечают, что такие размеры составляют около 60% от площади крупнейших групп пятен XXI века и уже превышают прежний рекорд года.
По данным лаборатории, специалисты NOAA присвоили новому комплексу три номера — 4296, 4294 и 4298 — формально разделив единую область на несколько групп. Учёные при этом обращают внимание на отсутствие значимой активности в зоне пятен и называют «молчание» структуры загадочным. На фоне этого меньшая группа 4274 (4299) уже успела произвести вспышку класса X, имея площадь около 100 единиц.
Исследователи не исключают, что в крупном комплексе может накапливаться энергия, достаточная для супервспышки, однако подчёркивают, что природа текущей пассивности остаётся неясной.
Ранее эксперт пояснила, что повышенная активность Солнца сохранится около двух лет.