Учёные допустили супервспышку из-за крупнейших пятен на Солнце

На видимой с Земли стороне Солнца сформировался крупнейший в 2025 году комплекс солнечных пятен, суммарная площадь которого достигает 1,6 тыс. единиц. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там отмечают, что такие размеры составляют около 60% от площади крупнейших групп пятен XXI века и уже превышают прежний рекорд года.