Швейцарец в Австралии вступил в схватку с огромной акулой, чтобы спасти девушку

Отдыхавший в Австралии гражданин Швейцарии попытался спасти свою девушку от нападения огромной акулы. Морской хищник набросился на нее, когда она фотографировала дельфинов в воде неподалеку от береговой линии.

Мужчина бросился на помощь к возлюбленной и добрался до нее только тогда, когда акула уже откусила ей руку. Швейцарец вступил в схватку, пытаясь отбить девушку у хищника. После этого рыба переключила внимание на мужчину, а затем несколько укусила его за ногу и отступила.

Несмотря на серьезные ранения, мужчина сумел вынести спутницу из воды и пронести ее около 50 метров, пытаясь вызвать экстренные службы. Очевидица сумела наложить на его ногу жгут, что, вероятно, спасло ему жизнь. Однако девушка истекла кровью до приезда медиков.

— Несмотря на все усилия, она скончалась на пляже до прибытия медиков, — передает таблоид Daily Mail.

Австралийский серфингист Энди Макдональд выжил после нападения акулы-людоеда на побережье города Маргарет-Ривер. Он рассказал, что удар был такой силы, будто его сбил товарный поезд.