Швейцарец в Австралии вступил в схватку с огромной акулой, чтобы спасти девушку

Мужчина бросился на помощь к возлюбленной и добрался до нее только тогда, когда акула уже откусила ей руку. Швейцарец вступил в схватку, пытаясь отбить девушку у хищника. После этого рыба переключила внимание на мужчину, а затем несколько укусила его за ногу и отступила.