Челябинский «Трактор» уступил победу «Северстали» с минимальным счетом. Видео

ХК «Трактор» проиграл матч на выезде.
Хоккейная команда «Трактор» из Челябинска проиграла матч на выезде клубу «Северсталь» (Череповец). Об этом рассказали представители челябинского клуба.
«С минимальным отрывом 3:2 уступил “Трактор” на выезде “Северстали”. Соперник — один из лидеров Западной конференции КХЛ, хорошо набирает очки», — сообщается в telegram-канале ХК «Челябинск».
Первый период прошел без голов. Во втором игроки «Северстали» Тимофей Давыдов и Николай Чебыкин забросили две шайбы. В третьем периоде соперники обменялись голами. Шайбы забросили Чебыкин и Виталий Кравцов. За полторы минуты до конца матча гол в ворота хозяев забил Михаил Григоренко.
Ранее «Трактор» в домашнем матче выиграл у аутсайдера чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» со счетом 6:1. Команда из Челябинска набрала 35 очков.