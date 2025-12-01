Челябинский «Трактор» уступил победу «Северстали» с минимальным счетом. Видео

Первый период прошел без голов. Во втором игроки «Северстали» Тимофей Давыдов и Николай Чебыкин забросили две шайбы. В третьем периоде соперники обменялись голами. Шайбы забросили Чебыкин и Виталий Кравцов. За полторы минуты до конца матча гол в ворота хозяев забил Михаил Григоренко.