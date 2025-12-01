Российские школьники завоевали девять медалей на олимпиаде IJSO

Российские школьники завоевали девять медалей на XXII Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO), которая впервые прошла в РФ. В турнире участвовали представители 24 стран. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Все девять школьников завоевали медали — семь золотых и две серебряные. В ходе состязаний они выполняли задания по физике, химии и биологии. Именно эти предметы закладывают основу технологического лидерства — национальной цели», — отметил вице-премьер РФ.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что в стране растет интерес к углубленному изучению естественно-научных дисциплин и математике. Успехи школьников подтверждают высокий уровень российского образования.
Ранее KP.RU писал, что российские школьники завоевали 10 медалей на международной астрономической олимпиаде в Бангладеш. Пять медалей оказались золотыми, еще пять — серебряными. По словам Чернышенко, успехи школьников подтверждают высокий уровень подготовки учащихся.