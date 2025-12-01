Школьники РФ завоевали девять медалей на IJSO-2025

Российские школьники получили девять медалей на 22-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO-2025), сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Российская сборная успешно выступила на международной естественно-научной олимпиаде юниоров. В этом году нашим ребятам удалось значительно улучшить результаты: все девять школьников завоевали медали — семь золотых и две серебряные», — приводятся слова Дмитрия Чернышенко на сайте правительства.
Он добавил, что школьники во время соревнований выполняли задания по физике, химии и биологии.
Олимпиада впервые проходила в России — на федеральной территории «Сириус». В ней участвовали представители 24 стран мира.
Ранее сообщалось, что школьники из РФ завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике.