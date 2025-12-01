Школьники РФ завоевали девять медалей на IJSO-2025

«Российская сборная успешно выступила на международной естественно-научной олимпиаде юниоров. В этом году нашим ребятам удалось значительно улучшить результаты: все девять школьников завоевали медали — семь золотых и две серебряные», — приводятся слова Дмитрия Чернышенко на сайте правительства.