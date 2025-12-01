Ксения Бородина заступилась за Ларису Долину

«Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?» — написала Бородина. Она также отметила, что многие компании, разорвавшие контракты с Долиной, ранее с ней не сотрудничали.