Ксения Бородина заступилась за Ларису Долину

«Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?» — написала Бородина. Она также отметила, что многие компании, разорвавшие контракты с Долиной, ранее с ней не сотрудничали.
По мнению телеведущей, пользователям, которые вымещают злость на певице, стоит вместо этого записаться к психологу или обратиться в суд, вынесший решение по её делу. Бородина считает, что публичная травля не является способом восстановить справедливость.
На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с кампанией отмены. Зрители массово сдают билеты на её концерты. За покупательницу квартиры начали заступаться российские звёзды. После выигранного суда певица публично обвинила в своей «отмене» координированные действия оплаченных ботов. В ответ на её заявления в сети появился насмешливый мем «я был под влиянием мошенников».
