Путин посетил один из пунктов управления СВО

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления СВО, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Новость дополняется.
