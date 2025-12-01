Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетил один из пунктов управления СВО

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления СВО, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления СВО, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Новость дополняется.