ГУМ-каток открылся для посетителей на Красной площади: торжественные кадры с Киркоровым и Навкой. Фотогалерея

В сети появились красочные фото открытия главного катка страны — ГУМ-каток. Это официально ознаменовав старт зимы и предновогоднего сезона. Юбилейное, двадцатое по счету, проведение этого праздничного мероприятия по сложившейся традиции вновь объединило многочисленных поклонников фигурного катания. Часть посетителей пришла за новогодней атмосферой, другие — увидеть премьеру ледового шоу фигуристки Татьяны Навки «Золушка», а третьи — воспользоваться возможностью выйти на лед вместе с российскими знаменитостями. Подробнее — в фотогалерее URA.RU.
Певец Дмитрий Маликов на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Фигурист Никита Кацалапов (второй слева) и певец Филипп Киркоров (второй справа) на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Центральной темой ГУМ-катка в этом сезоне стала культура и традиции Крайнего Севера Фигуристка Татьяна Навка на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Композитор и певец Аркадий Укупник на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас во время показа фрагментов ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Ледовое покрытие ГУМ-катка — искусственное Гостям был представлен фрагмент главной премьеры зимнего сезона шоу «Золушка» ГУМ-каток в этом году оформлен оформления в стиле дымковской игрушки Фигурист Никита Кацалапов во время показа фрагментов ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади Певец Филипп Киркоров (в центре) на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Дымковской игрушки — традиционный глиняный сувенир, который отличается белым фоном с яркими красками Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина во время показа фрагментов ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицин на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Актрисы Юлия Пересильд (слева) и ее дочь Анна на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Ледовое шоу «Золушка» можно будет посмотреть в «Мегаспорте» с 19 декабря по 8 января Каток на Красной площади начал работу с 1 декабря и будет открыт до 1 марта Фигуристка Виктория Синицина и председатель наблюдательного совета ГК «Bosco di Ciliegi» Михаил Куснирович на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади В будние дни на ГУМ-катке предусмотрены бесплатные сеансы катания на коньках.
Каждый сезон каток и ярмарка получают новое тематическое оформление. В нынешнем году центральным мотивом оформления ледовой площадки выбрана дымковская игрушка — яркий глиняный народный сувенир из Вятки, отличающийся белой основой с росписью насыщенными красками, кругами и геометрическими орнаментами. Образы нарядных барышень, всадников, фантастических зверей и птиц формируют живую, самобытную атмосферу, в которой сочетаются современные решения и элементы культурного наследия. Каток на Красной площади начал работу для посетителей с 1 декабря и будет открыт до 1 марта.
«Сказка о том, что все может случиться».
Фигуристка Татьяна Навка представила публике фрагмент своего нового масштабного шоу «Золушка», которое можно будет увидеть с 19 декабря в «Мегаспорте». Открытие катка ознаменовалось показательным выступлением фигуристов. На лед вышли чемпионы мира по танцам на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призеры чемпионатов мира и Европы в танцах на льду Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Особенным сюрпризом станет ледовый дебют в этом спектакле 7-летней Милы — дочери фигуриста Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк.
«В этом году мы представим любителям фигурного катания и наших новогодних сказок самую волшебную сказку о любви и чуде “Золушка”. Эта сказка о том, что все в этой жизни может случиться. Главное — верить в добро, чудеса и следовать своим принципам», — сказала Навка журналистам.
О звёздах на открытии ГУМ-катка.
Актер Милош Бикович полностью погрузился в северную тему вечера, позируя для фотографий с оленями, которые были специально привезены на праздник. Певица Юлианна Караулова активно знакомилась с культурой Ямала, участвуя в активностях и пробуя традиционные угощения.
Певец Дмитрий Маликов и его жена бизнесвумен Елена Маликова создали уютный семейный образ, посетив каток вместе со своим сыном Марком. Актриса театра Марина Зудина также разделила праздник с семьёй — её сопровождали дочь Софья Синицына и внучка Мия.
Телеведущая Алена Водонаева пришла на каток с подросшим сыном Богданом, а актриса Юлия Пересильд — со старшей дочерью Анной. Телеведущая и врач Елена Малышева проявила не только профессиональный, но и исследовательский интерес, устроив фотосессию у настоящего чума и изучая северные традиции.
Эстрадный Певец Филипп Киркоров накануне 14-летия своей дочери Аллы-Виктории появился на ГУМ-катке на Красной площади. Артист ненадолго вышел на лед и, несмотря на поддержку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Никиты Кацалапова, признал, что не чувствует себя уверенно в этом виде спорта.
На торжественном открытие катка произошла драка с участием концертного директора Киркорова Максима Ситника и блогера Суада Муратовича. Конфликт возник после высказывания блогера в адрес певца, которое его директор счёл оскорбительным. В своем telegram-канале Муратович заявил о поступивших ему угрозах, однако Ситник опроверг любые намерения причинить вред и пояснил, что от оппонента ожидают лишь признания неправоты.