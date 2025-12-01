ГУМ-каток открылся для посетителей на Красной площади: торжественные кадры с Киркоровым и Навкой. Фотогалерея

Певец Дмитрий Маликов на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Фигурист Никита Кацалапов (второй слева) и певец Филипп Киркоров (второй справа) на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Центральной темой ГУМ-катка в этом сезоне стала культура и традиции Крайнего Севера Фигуристка Татьяна Навка на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Композитор и певец Аркадий Укупник на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас во время показа фрагментов ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Ледовое покрытие ГУМ-катка — искусственное Гостям был представлен фрагмент главной премьеры зимнего сезона шоу «Золушка» ГУМ-каток в этом году оформлен оформления в стиле дымковской игрушки Фигурист Никита Кацалапов во время показа фрагментов ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади Певец Филипп Киркоров (в центре) на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Дымковской игрушки — традиционный глиняный сувенир, который отличается белым фоном с яркими красками Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина во время показа фрагментов ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицин на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Актрисы Юлия Пересильд (слева) и ее дочь Анна на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади Ледовое шоу «Золушка» можно будет посмотреть в «Мегаспорте» с 19 декабря по 8 января Каток на Красной площади начал работу с 1 декабря и будет открыт до 1 марта Фигуристка Виктория Синицина и председатель наблюдательного совета ГК «Bosco di Ciliegi» Михаил Куснирович на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади В будние дни на ГУМ-катке предусмотрены бесплатные сеансы катания на коньках.