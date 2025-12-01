Ученые обнаружили самый крупный комплекс солнечных пятен: чем это опасно для Земли

На Солнце зафиксирован комплекс пятен, который стал самым крупным в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году», — говорится в сообщении.
Суммарная площадь комплекса солнечных пятен достигла 1600 единиц, что на треть превысило прежний рекорд, установленный в мае текущего года — 1200 единиц. При этом ученые отмечают необычайно низкую активность области для такого события.
Согласно заявлению ИКИ РАН, солнечные пятна могут накапливать энергию для возможного высвобождения энергии — супервзрыва, который может спровоцировать сильные вспышки, направленные на Землю.
Ранее KP.RU сообщал, что нынешняя ситуация на Солнце для науки выглядит полным безумием. Как сообщает ИКИ РАН, на главной звезде начался период крайне высокой активности.