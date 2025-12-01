Драпеко рассказала о встрече в Думе, на которую вызвали Долину

17 декабря в Госдуме пройдет круглый стол в Госдуме по вопросам правовых механизмов защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. О том, что будет обсуждаться на этой встрече, на которую пригласили народную артистку РФ Ларису Долину, aif.ru рассказала депутат Государственной Думы Елена Драпеко.
«Госдума готовит проект закона о “периоде охлаждения”. Наверное, это станет одним из вопросов разговора 17 декабря», — отметила она.
Также Драпеко поделилась мнением, что в истории с мошенничеством с квартирой Долиной сможет восстановить справедливость Верховный Суд.