Губернатор Махонин наградил сотрудников ГУФСИН за помощь пострадавшим в ДТП. Фото

«Сегодня был рад лично поблагодарить наших земляков, сотрудников ГУФСИН — Виталия Макарова и Романа Чакилева. Парни не прошли мимо чужой беды, когда счет шел на минуты. Виталий и Роман оперативно вызвали экстренные службы, а до их приезда помогали пострадавшим и поддерживали людей. Горжусь тем, что в наших силовых структурах служат такие люди. Спасибо за мужественный и благородный поступок», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.