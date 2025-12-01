Ричмонд
Бельгия призвала Евросоюз отказаться от конфискации активов России

Бельгия призывает страны Европейского союза (ЕС) отказаться от конфискации замороженных активов России и финансировать Украину более привычным путем через классический заем. Об этом в понедельник, 1 декабря, заявил глава Министерства иностранных дел королевства Максим Прево на своей странице в X.

По словам дипломата, в этой «авантюре» точно нет никакого смысла, если все страны объединения не согласятся взять на себя возможные риски.

— Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков, — подчеркнул Прево.

Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер ранее говорил, что королевство отказалось изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за финансовые риски.

Государственная дума ранее приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке ответных шагов на возможное решение Европейского союза о незаконном изъятии зарубежных активов Центрального банка России.

