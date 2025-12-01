Бельгия призвала Евросоюз отказаться от конфискации активов России

Бельгия призывает страны Европейского союза (ЕС) отказаться от конфискации замороженных активов России и финансировать Украину более привычным путем через классический заем. Об этом в понедельник, 1 декабря, заявил глава Министерства иностранных дел королевства Максим Прево на своей странице в X.