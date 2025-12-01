В Таганроге увеличилось количество заявлений об ущербе из-за БПЛА

В Таганроге после атак БПЛА увеличилось количество заявлений об ущербе от местных жителей. Девять квартир полностью утрачены, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.
— Первоначально было установлено, что пострадала 451 квартира. Сегодня поступили новые обращения, и эта цифра увеличилась. Уже обследованы 283 квартиры, — рассказала Светлана Камбулова.
При этом глава города отметила, что специальные комиссии не смогли попасть в некоторые квартиры, так как хозяев не было дома. В таких случаях оставили памятки с просьбой обратиться в управление ГО и ЧС на Морозова, 8 (телефон горячей линии: 8 (8634) 37−50−88).
Приняли 635 заявлений на единовременную выплату, еще 20 обращений связаны с полной утратой имущества.
Также ведется активная работа по замене остекления, в производство передали 227 окон из 325 поврежденных. Количество пострадавших окон не окончательное, его будут уточнять во время поквартирных обходов.
Добавим, 2 декабря детский сад № 17, пострадавший при атаке БПЛА, снова начнет принимать детей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.