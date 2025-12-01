Для успеха штурма пришлось дать отпор целому рою дронов

— Когда наши дроноводы отрабатывают, — говорит он, — сначала слышишь, как меняется тон в эфире: противник нервничает, ищет, откуда его жмут. Потом смотришь — их «птички» дымятся, падают, уходят. И вот это окно мы и должны использовать. Пока у тебя есть полчаса-час, когда небо более-менее наше, надо успеть сделать максимум.