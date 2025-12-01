Ричмонд
Мишустин назначил Лысогорского первым замминистра промышленности и торговли

Михаил Мишустин освободил Кирилла Лысогорского от должности замминистра промышленности и торговли.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение и назначил Кирилла Лысогорского на должность первого замминистра промышленности и торговли. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Лысогорского Кирилла Алексеевича первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении.

Отметим, до этого момента Кирилл Лысогорский занимал должность замминистра промышленности и торговли. Его назначили на этот пост в 2022 году.

Ранее Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Юг» Александра Санчика заместителем министра обороны.