Пункты мониторинга воздуха установлены еще в трех белорусских городах

Количество и местонахождение таких пунктов, перечень параметров и периодичность наблюдений, перечень организаций, которые проводят мониторинг атмосферного воздуха, установлены приказом Минприроды от 21 ноября 2025 года № 441-ОД. Документ вступил в силу с 1 декабря 2025 года.