1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты мониторинга воздуха установлены еще в трех белорусских городах. Это следует из информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.
В перечень городов, где проводится мониторинг атмосферного воздуха, включены города Глубокое (Витебская область), Петриков (Гомельская область) и Осиповичи (Могилевская область).
Дополнительные пункты мониторинга атмосферного воздуха установлены в городах Жлобин (улица Промышленная) и Бобруйск (бульвар Приберезинский, в районе дома № 30).
Количество и местонахождение таких пунктов, перечень параметров и периодичность наблюдений, перечень организаций, которые проводят мониторинг атмосферного воздуха, установлены приказом Минприроды от 21 ноября 2025 года № 441-ОД. Документ вступил в силу с 1 декабря 2025 года.
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 1 марта 2024 года № 81-ОД «О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха» признан утратившим силу. -0-