Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пункты мониторинга воздуха установлены еще в трех белорусских городах

В перечень городов, где проводится мониторинг атмосферного воздуха, включены города Глубокое (Витебская область), Петриков (Гомельская область) и Осиповичи (Могилевская область).

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты мониторинга воздуха установлены еще в трех белорусских городах. Это следует из информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

В перечень городов, где проводится мониторинг атмосферного воздуха, включены города Глубокое (Витебская область), Петриков (Гомельская область) и Осиповичи (Могилевская область).

Дополнительные пункты мониторинга атмосферного воздуха установлены в городах Жлобин (улица Промышленная) и Бобруйск (бульвар Приберезинский, в районе дома № 30).

Количество и местонахождение таких пунктов, перечень параметров и периодичность наблюдений, перечень организаций, которые проводят мониторинг атмосферного воздуха, установлены приказом Минприроды от 21 ноября 2025 года № 441-ОД. Документ вступил в силу с 1 декабря 2025 года.

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 1 марта 2024 года № 81-ОД «О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха» признан утратившим силу. -0-