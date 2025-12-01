WSJ: Судан предложил России разместить военную базу с «видом на Красное море»

Правительство Судана предложило разместить на своей территории военно-морскую базу России. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди суданских чиновников.
План, направленный чиновникам в Москве, состоит из 25 страниц. В нем предлагается размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех военных кораблей в Порт-Судане или в другом месте в Красном море.
По словам журналистов, база занимает «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря». Кроме того, России предложили предоставить доступ к выгодным горнодобывающим концессиям в Судане — третьем по величине производителе золота в Африке.
В случае заключения договоренностей они станут «стратегическим преимуществом для Москвы» и «тревожным событием для США», которые стремятся не допустить контроля Москвы и Пекина над африканскими портами.
При этом неназванный суданский военный чиновник сообщил журналистам, что Судану требуются новые поставки оружия, передает газета.
2 ноября СМИ сообщили, что американские военнослужащие приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, которая была закрыта более 20 лет назад. По мнению журналистов, это указывает на подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы.