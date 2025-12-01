ВС РФ взяли Красноармейск и Волчанск

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 30 ноября в одном из пунктов управления специальной военной операции на Украине доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Вечером 30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, — передает слова пресс-секретаря главы российского государства официальный Telegram-канал Кремля.
Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил Путину о начале оттеснения армии Украины из Гуляйполя в Запорожской области. Президент в свою очередь поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.
Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, некоторые уже «выглядят как бомжи». Президент также говорил, что ВС России наступают по всем направлениям в зоне СВО, продвигаясь вглубь позиций армии Украины с ускоренными темпами.