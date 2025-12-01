Новая веха развития: пистолеты Лебедева уже используют сотрудники различных ведомств

— После ознакомления с ПЛК Колокольцев дал распоряжение на его дальнейшую разработку, и в очень короткий срок для нынешнего времени она была поставлена в МВД, — объяснил Лебедев. — А так, за этот пистолет пришлось побороться. Мы начали его разработку в марте 2017 года, когда он никому особо не был интересен. А в августе я привез в наш стрелковый комплекс два прототипа — ПЛ-15К, так они тогда назывались. Они превосходно отработали баллистическую программу.