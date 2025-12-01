Новая веха развития: пистолеты Лебедева уже используют сотрудники различных ведомств

Концерн «Калашников» представил новую линейку пистолетов — ПЛК, МПЛ и МПЛ-1. Их опробовали корреспонденты «Вечерней Москвы» и узнали у главного конструктора Ижевского механического завода и автора новой линейки оружия Дмитрия Лебедева, чем они отличаются от своих отечественных и западных аналогов, которые по сей день стоят на вооружении спецслужб, правоохранительных органов и армии.
С раннего утра на стрельбище парка «Патриот» царит оживленная атмосфера. Несколько десятков восторженных журналистов направляются в стрелковый клуб «Калашников», чтобы увидеть и лично опробовать новые пистолеты концерна. С презентацией своих изделий выступает ведущий конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев. Он бережно осматривает и берет в руки свои творения, которые называет «машинами».
— В 2013 году при формировании концерна «Калашников» объединили два ижевских предприятия — механический и машиностроительные заводы. Тогда встал вопрос, что имеющиеся у нас образцы оружия требуют модернизации и в ряде случае серьезных изменений, — отмечает «отец» новой линейки пистолетов Дмитрий Лебедев. — Поступил ряд предложений. Тогда и итальянский пистолет «Стриж» (AF-1 Strike One. — «ВМ») мог пойти к нам на вооружение, но, к счастью, этого не случилось, так как он не прошел испытания. В 2014 году руководство концерна обратилось ко мне с просьбой создать новую линейку пистолетов.
К мнению Лебедева обратились благодаря его известности в узких кругах. И его пригласили на собеседование, или, как модно сейчас говорить, на интервью, в одно из ижевских предприятий, чтобы узнать мнение, каким должно быть современное оружие.
— Новый пистолет должен был стать универсальной платформой, — отмечает Лебедев, поглядывая на свои разработки. — Эти пистолеты должны были оказаться пригодны как для развития боевого образца, так и для использования в спортивных целях. Ну, от такого предложения я отказаться не мог. Так, 10 июля 2014 года я заступил на должность ведущего инженера-конструктора концерна «Калашников».
Первый прототип собственной линейки получил индекс ПЛ-14 (пистолет Лебедева). Примечательно, что с ним можно ознакомиться лично — он представлен в экспозиции музея Ижевского механического завода.
— Первые выстрелы были сделаны через три месяца после создания прототипа. Это можно считать днем рождения линейки пистолетов Лебедева, — рассказывает Дмитрий Иванович. — В 2015 году на базе прототипа была разработана «машина», которая была сильно изменена и доработана. Та версия уже очень похожа на то, что можно увидеть сейчас.
Этот пистолет, получивший в итоге название ПЛ-15, положил начало целому семейству. Однако команда Лебедева на этом не остановилась. Конструктор принял амбициозное решение — создать оружие, разработанное со стопроцентно чистого листа, без оглядки на какие-либо существующие отечественные или зарубежные аналоги.
— По первым результатам все большую заинтересованность стали проявлять представители силовых структур, например Росгвардия, — продолжает разработчик. — В 2017 году сделан еще один прототип, ПЛ-15К, компактная версия. Ну, а как итог получилось три оружия, которые теперь есть.
С 2018 года по настоящее время пистолеты постоянно дорабатываются с учетом обратной связи от военнослужащих, применяющих это оружие в зоне СВО и на новых территориях.
Еще одной отличительной чертой новых моделей стали магазины, рассчитанные на 14 и 16 патронов. В их тыльной части имеются смотровые отверстия, позволяющие визуально контролировать количество боеприпасов, когда магазин извлечен из пистолета. Это нововведение дает возможность быстро проверить степень его снаряжения и отслеживать расход патронов.
Компактная версия.
Девятимиллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) был разработан при поддержке министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Именно по его указанию всего за два года модель была принята на вооружение ведомства.
— После ознакомления с ПЛК Колокольцев дал распоряжение на его дальнейшую разработку, и в очень короткий срок для нынешнего времени она была поставлена в МВД, — объяснил Лебедев. — А так, за этот пистолет пришлось побороться. Мы начали его разработку в марте 2017 года, когда он никому особо не был интересен. А в августе я привез в наш стрелковый комплекс два прототипа — ПЛ-15К, так они тогда назывались. Они превосходно отработали баллистическую программу.
Девятимиллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) стал знаковой разработкой для российского оружейного рынка, будучи первым отечественным пистолетом такого класса, изначально спроектированным под мощный патрон 9×19 миллиметров парабеллум. В 2021 году он был официально принят на вооружение Министерства внутренних дел РФ.
Ключевым преимуществом конструкции, по словам Дмитрия Лебедева, стала универсальность боепитания: оружие надежно функционирует со всем спектром патронов этого калибра — от стандартных боевых и спортивных до служебных, а также высокоимпульсных с бронебойной пулей 7Н21. Малые габариты модели оптимальны для скрытого ношения, а полностью симметричная компоновка и продублированные органы управления — предохранитель, затворная задержка и кнопка освобождения магазина — обеспечивают идентичную эргономику при стрельбе как с правой, так и с левой руки.
Тихий Лебедь.
МПЛ-1 (модульный пистолет Лебедева) имеет более удлиненный ствол с резьбой в дульной части, МПЛ-1 может быть модернизирован глушителем и другими обвесами. Боеприпас у него такой же, как у его компактной версии, — 7Н21 с пулей повышенной пробиваемости. Можно использовать широкий спектр армейских патронов калибра 9 мм.
Так, для доказательства бронебойности оружия ветеран боевых действий полковник полиции в запасе Евгений Резников надевает на манекен шлем канадского производства класса защиты БР1, который используют иностранные наемники в зоне проведения спецоперации. Отходит на пару метров. Спустя минуту он расстреливает его пятью выстрелами — и каждая пуля проходит насквозь, проломив и шлем, и голову манекена. Евгений с удовлетворением изучает результат: ни единого промаха, условный противник уничтожен.
— Сильный патрон, — объясняет Резников. — Траектории пуль, пробивших голову манекена и шлем, практически не изменились — это говорит о мощности патронов.
Он еще какое-то время рассматривает трофейный шлем, который ему передали бойцы с направления Бахмут — Соледар. Они нашли его в украинских окопах. На лице Евгения непроизвольно появляется широкая улыбка, она означает одно — с таким пистолетом нестрашно идти против врага.
По словам Дмитрия Лебедева, при необходимости на МПЛ-1 можно установить лазерный целеуказатель, подствольный фонарь и коллиматорный прицел.
Самая простая и легкая.
Конструктивно МПЛ представляет собой глубокую модернизацию хорошо зарекомендовавшей себя модели ПЛ-15. Главным его отличием стала адаптация под мощный патрон 9×21 мм, включающий бронебойные патроны СП-10 и СП-11. Это существенно повысило пробивную способность оружия, что критически важно в современных конфликтах, где противник часто использует средства индивидуальной бронезащиты. Помимо смены калибра оружейники значительно доработали эргономику пистолета. Была изменена форма рукоятки для того, чтобы она была более универсальной и удобной. Помимо этого такие изменения сделали удержание более комфортным и естественным, а также улучшили эргономику оружия при стрельбе. Цевье пистолета получило универсальные планки Пикатинни (система рельсового крепления для огнестрельного оружия, позволяющая устанавливать на него различные аксессуары. — «ВМ») для установки тактических фонарей, лазерных целеуказателей или компактных коллиматорных прицелов, что превращает МПЛ из средства ближнего боя в многофункциональную тактическую систему.
— В отличие от западных аналогов, от пистолетов Glock или SIG Sauer, которые используют западные войска, МПЛ может работать в самых разных экстремальных условиях: жара, песок или повышенная влажность, — заверяет Дмитрий Лебедев. — Помимо этого важную роль играет распределение массы тела, чтобы оружие было буквально продолжением руки. Компактные пистолеты потеряли это свойство, мы сделали это осознанно. Полноразмерные пистолеты гораздо лучше управляются благодаря эргономичным решениям.
Взгляд на Запад.
По словам Лебедева, концерн постоянно собирает обратную связь от участников СВО, чтобы выяснить, какие именно доработки требуются для того или иного образца оружия. При этом, как отмечает конструктор, все военнослужащие, уже опробовавшие линейку его пистолетов в боевых условиях, остались довольны их характеристиками и надежностью.
— На данный момент опыт использования не требует каких-либо изменений, — отмечает конструктор. — На фазе проектирования мы отталкивались от наших представлений о качественном пистолете и опыте боевого применения. Опираясь на этот опыт и знакомясь с большим количеством иностранных «машин», мы вносили корректировки, которые не устраивали нас в оружии иностранных коллег.
Что же дальше?
По словам Лебедева, инженеры и конструкторы концерна «Калашников» уже сформировали целый комплекс конструктивных изменений, которые затронут ключевые узлы оружия.
— Речь идет не о косметических правках, а о глубокой модернизации, направленной на повышение надежности, эргономики и ремонтопригодности в полевых условиях. Мы рассматриваем усовершенствование в области ударно-спускового механизма, материалов отделки для лучшей защиты от коррозии, а также адаптацию под различные тактические аксессуары, которые активно используются бойцами, — пояснил разработчик.
Особый интерес вызывает потенциальное расширение линейки. Лебедев допустил, что следующим логическим шагом может стать создание тяжелого автоматического пистолета, который займет нишу между классическими пистолетами и малогабаритными автоматами.
— Такой образец мог бы решать специфические задачи, где требуется высокая плотность огня на коротких дистанциях, но использование полноразмерного оружия затруднено. Это сложная инженерная задача, особенно в части обеспечения управляемости и живучести оружия при стрельбе мощными патронами, — подчеркнул конструктор.
Личный опыт.
На тестах пистолетов Лебедева царил настоящий ажиотаж вокруг МПЛ-1 с его солидным глушителем. Очередь из желающих растянулась на 20 минут, за которые мы с коллегами успели обойти весь клуб «Калашников».
И вот пистолет в моих руках — и он буквально «вливается» в ладонь. Идеальный баланс создает ощущение, что это не инструмент, а прямое продолжение руки. После этого любой другой пистолет кажется чужим. Первый выстрел — и я слышу лишь глухой хлопок. Мишень сбита. И в этот же момент я осознаю, что отдача была настолько мягкой, что я ее почти не заметил, увидев лишь точное попадание. В этот момент пришло осознание, что я не просто стрелял, а качественно взаимодействовал с оружием.
ИСТОРИЯ.
История российских пистолетов началась во второй половине XVI века с появления на Руси импортных колесцовых моделей. Однако собственное массовое производство было заложено лишь при Петре I с основанием Тульского оружейного завода в 1712 году. Следующими ключевыми направлениями стали создание в 1930-х годах легендарного ТТ, а еще раньше, в 1920-х, — первых советских пистолетов-пулеметов. Современная эпоха стартовала с принятия на вооружение в 2003 году пистолета Ярыгина (ПЯ). Развитие продолжилось в двух направлениях — модернизация ПЯ и создание принципиально новых образцов. Так, для решения тех же задач были разработаны компактный ГШ-18 и новейшие модели линейки ПЛК, продолжающие славные традиции российского оружейного дела.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алан Лушников, президент концерна «Калашников»:
— Изначально пистолет Лебедева компактный (ПЛК) мы сделали для Министерства внутренних дел. Проведены испытания, и он принят на вооружение. В существующем виде он был поставлен Министерству обороны для летных экипажей. Уже есть летчики, которые этот пистолет использовали, и мы получили только положительные отзывы. Сейчас концерн «Калашников» полностью загружен гособоронзаказом, поэтому нам нужно провести определенные мероприятия для того, чтобы активно продвигать и дальше развивать пистолеты Лебедева.